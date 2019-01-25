單親爸酒駕奪3命 扛家計洗腎運將枉死

2019-01-25

〔記者蘇金鳳／台中報導〕65歲劉姓計程車司機前天中午洗完腎，晚上就去跑車賺錢，深夜11時許載3名乘客，在台中市大里區國光路和環中東路七段路口、大里橋頭前，疑遭賴姓單親爸駕駛的白色廂型車攔腰撞上，計程車翻車，造成劉姓駕駛及李姓、陳姓乘客不治，賴男酒測值高達1.39，因顱內出血、主動脈受損，目前在加護病房觀察。

車上兩乘客也不治

計程車翻車後，還波及同方向的黑色休旅車，只見計程車四輪朝天，遭嚴重撞毀，廂型車與休旅車嚴重受損，滿地都是碎片和汽車零件，一片混亂，休旅車羅姓駕駛的葉姓妻子臉部也受傷。

休旅車羅姓駕駛表示，當時他行經國光路要通過大里橋，綠燈要起步時，突然右方有一輛白色廂型車從環中東路七段衝出來，速度很快，緊接著他的車就被撞了。

計程車劉姓駕駛及李姓、陳姓乘客受傷嚴重，緊急送醫仍不治，另名劉姓乘客意識不清，內出血嚴重、頭部撕裂傷，在加護病房觀察中。

劉姓駕駛的妻子趕到醫院，悲痛萬分。她表示，先生洗腎5年，當天中午洗腎後回家休息，晚上再去跑車賺錢，沒想到遇到死劫。

賴姓駕駛的家人說，賴是單親爸爸，撫養2個讀幼稚園女兒，很少聽到賴喝酒，沒想到酒後發生如此嚴重的車禍。

警方指出，現場監視器並未拍到車禍當下情形，還在調其他監視器釐清責任。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/