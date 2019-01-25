風槍奪娃命／女童母PO千字文：別私刑愛小孩的父親

2019-01-25

〔記者方志賢、洪定宏／高雄報導〕高雄3歲鄧姓女童疑似遭高壓空氣噴槍（簡稱風槍）射死，橋頭地檢署檢察官周韋志偕同法醫解剖複驗後表示，女童初步死因是「氣體栓塞」，另外也有氣胸、氣腫等傷勢，至於如何造成傷勢，將等法醫報告出爐才能確定。

周韋志說，檢方對被告有利跟不利的證據都會調查，不會以女童父親的講法為唯一依據，並蒐集相關監視器畫面及事證，後續也會傳喚女童父親釐清案情。

女童母親鄧女昨由親友陪同，前往市立殯儀館，對媒體詢問低頭不語。

稱小孩的父親很愛我們

鄧女前晚重開臉書，PO出千字長文，為孩子的父親鄺男辯護；她強調：「小孩的父親很愛我們，每天從早上9點一直工作到晚上10點，幾乎不休假，也很難單獨帶小孩，所以經驗不足，為的就是儘快解決目前的負債，早日能接我們住在一起。」

鄧女更誇讚鄺男是孝子：「他也是個孝順的人，為了媽媽的病情，時常半夜趕緊載她去榮總，錢幾乎都花在媽媽的病情上，我實在不忍苛責。」

鄧女還指出，「因為檢調不公開，我不得已才求助外界，希望看到任何有關事發經過，真的只是如此，實在是慌了，不是要消費我家寶貝，也不想大家不理智的去起底或私刑一個愛小孩的父親。」

小女孩死因是氣體栓塞

整形外科醫師陳建璋表示，高壓空氣噴槍的氣體壓力很大，加上女童口腔空間小、組織很脆弱，瞬間高壓氣體可能打壞女童咽喉後壁組織，也讓氣體進入頸部的大血管，因血管中有氣體，形成「氣體栓塞」。

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