惡司機輾斷童手 塞300元落跑

2019-01-25

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕好可惡！開車輾斷男童手臂後還欺負小孩子，塞了300元就落跑。

開遊覽車趕中客行程

61歲遊覽車司機何郅函昨開車行經屏東縣恆春鎮大光路，擦撞騎腳踏車的11歲吳姓男童，遊覽車前輪再輾過倒地吳童的左手臂，惡劣的是，司機下車後塞給男童300元，就把車開走，街坊報案並將男童送醫，發現左手臂遭輾斷；吳童親友憤怒地說：「怎麼有這樣的處理態度！」

20分鐘後被捕送辦

警方20分鐘後逮捕載送中國觀光客的何男，他辯稱急著趕行程，看孩子沒有明顯外傷，掏了700元和解便離開，非刻意肇逃，但警方認定他肇逃，依肇事逃逸罪送辦。

稱給7百 沒想肇逃

吳姓男童被送到醫院急診室緊急救治後，虛弱地說，受傷後「好擔心阿公會擔心」，並說：「司機下車後塞給我300元，就開車走了。」吳童事後出示300元，「他給這3張」，何男則堅稱給男童700元。

塞錢私了 問題更多

「塞錢私了，後續問題多多」，恆春資深遊覽車駕駛老尤說，肇事司機處理SOP完全不及格，無論事故大小，發生車損或人傷意外，第一件事情就是報警及傷者送醫，並通知所屬遊覽車公司，肇事後也需處理乘客接駁問題，絕不可私下和解或逕自離開。

警方調查，案發於昨天下午2點多，當時吳童在路旁騎腳踏車，遊覽車從後方駛來擦撞單車後輪，致吳童跌倒，遊覽車前輪再輾過吳童左前臂，吳童痛得大叫；吳童說，司機一下車塞給他錢，即回車上把車開走。

恆春旅遊醫院指出，男童實在命大，被遊覽車輾過，傷勢為左手近端尺骨骨折，以及食指和無名指骨折，已經非常幸運，固定治療後返家休養。

家貧 童怕阿公擔心

吳童親友說，男童由阿公帶大，家境不佳，車禍發生後男童雖喊痛、仍一直說「不要告訴阿公」，沒想到肇事者竟不顧孩子傷勢就離開。

警方表示，刑法肇事致人死傷而逃逸，可處1年以上、7年以下徒刑；此外，車禍後如傷勢或財損輕微願意私下和解，也務必錄音或錄影存證，才有依據。

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