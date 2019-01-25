尾牙嗨過頭／10醉男包圍辣妹 頭撞胸 撞到黑青

2019-01-25

〔記者王宣晴／新北報導〕30歲的戴姓女舞者在臉書上爆料，日前透過行銷公司承接新北市一間水果行的尾牙活動，卻遭到近10名賓客包圍，還將她強壓在男子身上，以及一名男客竟用頭頂撞弄傷她的胸口，但主持人及現場工作人員冷眼旁觀，造成她胸壁挫傷，需休養3到6個月。戴女未提告，僅在臉書上要求行銷公司公開道歉，行銷公司連姓老闆昨前往警局表示已透過臉書道歉，會與戴女協商賠償事宜。

辣妹舞者氣到PO網討公道

警方網巡發覺戴女貼文後介入調查，一家行銷公司的44歲連姓老闆，本月20日承接某水果行位於新北市三重區重新路一段活動中心的尾牙活動，戴女結束15分鐘的表演後準備離開，被女主持人叫回，未料此時近10名男客仗著酒意，將其中一名男子壓在椅子上潑濕，再將戴女強壓在男子身上，其他人則抓著男子頭部猛力撞擊戴女胸口。

戴女指控，當下沒有任何工作人員上前制止，她無法忍受，穿上衣服直接離開。事後貼文稱：「最沒尊嚴的一天」，同時控訴女主持人擅加她的工作時間，並出示驗傷單證明自己胸壁挫傷，「要求一個真心的道歉」。

戴女抨擊，女主持人目睹一切卻不保護舞者，反而不斷要她回到喝醉的男客中；女主持人的臉書稱當下很多客人聚集，看不到戴女被男客撞傷，見戴女臉色有異，詢問得不到回應，不知道發生什麼事。

承接的行銷公司 忙道歉

連姓老闆昨出面，表示女主持人是看到客人要給小費，為了替舞者多賺點小費，才會叫戴女回到活動現場，整個過程不到3分鐘，得知戴女受傷後也予以關心，原本要談和解，但戴女未接電話，聯繫不上。

警方指出，目前戴女未提告，昨先通知連男及相關工作人員說明，確切案發情況須進一步調查釐清。

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