小鮮肉帥男夜店爛醉 當街遭撿屍

2019-01-25

〔記者姚岳宏／台北報導〕台北市信義區的夜店不時有女客喝醉，也因而周邊地區已發生過數起「撿屍」性侵案，最近則罕見發生小鮮肉帥哥也遭「撿男屍」受害事件；年齡20初頭的帥男「小凱」酒醒後向北市婦幼警察隊報案，警方逮捕29歲曾姓男子，詢後移送法辦。

酒醉女子遭撿屍性侵時有所聞，警方還編排深夜巡邏及守望勤務，一發現酒醉落單女子，都會特別留意，如遇「泥醉」程度，還會帶回警局保護，壓根兒沒想到男性也會遭「撿屍」；警方呼籲酒後應與友人結伴，避免發生意外。

佯裝友人帶走 扶到暗處口交

警方調查，小凱上月中旬與友人到台北市信義區夜店喝酒，因不勝酒力，凌晨時分被友人攙扶到人行道醒酒，在外遊蕩的曾男見狀，走過來跟小凱友人說「我來扶他」，順手將其扶往一旁。小凱友人以為曾男是小凱認識的朋友，未多注意，讓曾男把小凱扶往附近大樓陰暗處。

警方過濾監視器逮獲曾男

曾男趁夜強脫小凱衣褲口交性侵得逞，小凱酒醉無力抵抗，只得任由擺布。曾男犯後逃離，小凱酒醒後，搖晃走回人行道，此時友人仍在現場，還問他：「你怎麼還在這裡？」小凱說出離譜遭遇，由友人陪同報警。

警方過濾監視器鎖定曾男，曾男到案後承認與小凱發生性關係，但辯稱雙方你情我願；被害人強調根本不認識對方，當時酒醉才無力抗拒。警方詢後依強制性交罪將曾男送辦，認為曾男當時熟練地使出「佯裝友人將人帶走」手法，懷疑可能不只一人受害，擴大追查中。

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