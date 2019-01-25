坎坷版王祖賢遭「輸台」賣淫 關不見天日房間接客

2019-01-25

〔記者王捷／台南報導〕年關前，警方強力抄查情色集團將中國、東南亞女子「輸台」賣淫案，日前南部警方獲報相貌神似影星王祖賢的中國女子小如（化名），被安排來台後打出高CP值吸客，但近來見風聲吃緊，小如隨即經安排轉移陣地；據悉，警方還獲報不少外籍賣淫女子一來台就被控制在陰暗房間接客，「直到要離台才能看見太陽」，正擴大追查不法情色業者。

據了解，小如的人生路坎坷，她透露，自己未成年時曾遭性侵，15歲就被騙去當雛妓，性交易1次實拿20元人民幣，至今28歲已4度墮胎，沒想到日前第1次來台賣淫就遇到奧客。她「工作」時為了安全，會要求客人戴套，但來台的第1名客人趁機「拔套」辦事，後經討價還價，男客才多付2000元「賠償」，但她仍擔心會染上疾病。

警方獲悉，某情色集團「接收」剛入境的女子，即安排套房讓小姐定點賣淫，實則根本是剝削控制，女子從一下飛機就被關在陰暗房間，1張床用來接客也用來睡覺，直到「結束營業」離台才能走出室外。

不過，仍有中國女說，來台賣淫比中國安全，中國警方不用搜索票就可踹門進房，被抓還要被貼公告。據相關人士掌握的訊息，小如轉移陣地後，已於近日離境。

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