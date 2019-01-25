正妹徵假男友回家過年 日薪萬元帥可上床 出現跟風

2019-01-25

〔記者王駿杰／新竹報導〕徵過年應付父母的假男友，這樣的條件您接受嗎？

網友躍躍欲試引發熱議

春節腳步接近，返鄉拜年的適婚男女，最怕長輩「逼問」：「有沒有交到合適對象、什麼時候要結婚？」臉書「靠北清大」日前出現匿名貼文，有女網友為了要堵父母的嘴，以日薪1萬元包吃、住，徵求假男友，條件是要陪同返鄉，用台語與父母溝通，還說一旦錄取，一定要陪她走完春節這幾天，還語帶玄機稱「最多就抱抱，帥的話可以做愛」，百名男網友躍躍欲試，引發熱議。

目前出現3種版本

不過，類似的男友徵文本月18日先出現在靠北虎科，接著1名魏姓女子將相關內容po到「爆廢公社」二館，還上傳聲稱是「本尊」的照片，po文21日再由另名網友轉至「爆料公社」；疑似po文的女主角曝光後，一頭長髮、膚白面容秀美，引起網友暴動，隨後「靠北清大」臉書即出現類似貼文，這3個版本僅地點及年齡略有差異，其餘格式及文字相仿，不排除先有人網徵臨時男友，跟著有人「有樣學樣」；警方也不排除網友惡作劇的可能。

警︰不排除惡作劇

警方指出，若po文內容屬實，性關係並不建構在雙方金錢交易上，屬於你情我願，雖有補貼費用的情況，應不算觸法。但警方也說，文章很可能是另類「約砲文」，此部分仍須釐清。

女網友在「靠北清大」的po文，指明徵求過年應付父母的臨時假男友，年齡希望介於18至30歲，相貌普通就好，希望不是宅男，但要注意不能在父母面前抽菸、開黃腔，還要會講基本台語，便於跟父母溝通。

女網友說，她家鄉在台東，男伴陪她的時間為除夕至初二，薪資1天萬元包吃、住，住宿點在家或飯店，兩人最多就抱抱，帥的話可以做愛，文後附註「一旦被錄取，請一定要陪我走完這幾天」、「請記住我不美，別抱遐想」。

近百名網友見文後留言報名、或TAG（標記）周邊友人。也有網友說，「能不能先視訊一下，不然現在盜圖的太多了，我怕到時候妳年紀比我媽還大⋯」。

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