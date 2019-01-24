台彩史上最長春節加碼 狂撒8億獎金

2019-01-24

〔記者吳佳蓉／台北報導〕今年農曆春節假期長達9天，台灣彩券公司昨宣布，推出史上最長大樂透加碼活動，從2月1日起至10日，大樂透頭獎天天開，2月1日至5日還會增開360組100萬元加碼獎；加上威力彩及「BINGO BINGO賓果賓果」加碼，今年彩券加碼總金額高達8億元。

大樂透增開360組百萬獎

台彩董事長薛香川表示，配合今年超長連假，大樂透及「BINGO BINGO賓果賓果」加碼天數都創歷年新高，分別連續加碼10天及16天；威力彩則將於1月28日當期頭獎加碼2億元。

台彩總經理蔡國基說明，2月1日到10日大樂透天天開獎，頭獎保證1億元；2月1日到5日大樂透每期增開9個號碼，對中6個就中「加碼獎」，每組獎金100萬元，若有2注以上對中同一組獎號，獎金均分。他表示，總計將送出360組大樂透100萬元加碼獎，若至2月5日加碼獎尚未全部送出，會繼續每期增開，直到全數送完或至2月15日止。

賓果1至6星獎金皆加碼

另外，「BINGO BINGO賓果賓果」也將從1月28日至2月12日連續16天加碼，「基本玩法」1至6星獎金皆將加碼，「猜大小」及「猜單雙」獎金倍數也由6倍提高為7倍。

蔡國基表示，台彩目標是藉由這次春節加碼活動，帶動42億元以上買氣。他建議，民眾可以多集資包牌以增加中獎率，舉例來說，「9個獎號中6個」大樂透100萬加碼獎，中獎率約16萬6474之1，若以包牌7個號碼的方式購買，則中獎率可大幅提高至2萬3782分之1。

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