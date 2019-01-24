賠慘！ 千萬賓士超跑 媒體試駕撞毀

2019-01-24

羅文杰 專寫試車心得部落客

〔記者鄭景議／台北報導〕專門寫試車心得的部落客羅文杰，昨日中午幫賓士公司試車，駕駛市價1038萬的賓士超跑Mercedes-AMG GTR，不慎在台北市大湖街往五指山一帶發生車禍，墜落5公尺高邊坡，所幸羅僅臉部受輕傷，但車頭損傷嚴重，A柱變形，初估維修費要300萬，羅與賓士公司向警方透露他們會私下和解。

初估維修費要300萬

警方調查，昨天中午約11點多接獲民眾報案，抵達現場後發現賓士墜落邊坡，駕駛已經自行脫困；羅文杰供稱，因為閃避路上的小動物，不慎先往左擦撞路旁山壁，再往右滑落邊坡，賓士公司的人員聞訊抵達。

羅文杰為一名部落客，平時幫各媒體撰寫外稿，友人轉述，事發後羅十分驚恐，他回憶當時車速不快，但因車輛性能太好，「有點操控不住車輛」；羅文杰車禍送醫無大礙後返家休養。

一名超跑玩家指出，從照片研判，車門及A柱嚴重變形，車門都關不起來，車台也受損需更換，保守估計維修費要300萬以上，以往慣例幫公司試車，公司都會自行吸收損失，且通常都有保車險，不過實際還是要看當初羅文杰與賓士公司的工作協議而定。

Mercedes-AMG GT R

專門寫試車心得的部落客羅文杰，駕駛賓士超跑Mercedes-AMG GTR，墜落邊坡。 （記者鄭景議翻攝）

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