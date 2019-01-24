「水電工阿信」郭俊銘翻轉台水轉虧為盈

2019-01-24

記者蔡淑媛、張軒哲、張菁雅／特稿

台灣自來水公司董事長郭俊銘自許為「水電工阿信」，被員工稱為工作狂人，以理工背景優勢加上拚命三郎個性，上任1年半就終結長達10年虧損，打消超過19億元累積虧損，率台水創連2年盈餘新高，並積極開拓水源，也配合推動總統蔡英文的新南向政策。

郭俊銘出身東勢客家庄，屬民進黨新潮流系，是台中山線政壇資深政治人物，1994年當選省議員，精省後參與1998年立委選舉曾為落選頭，2004年順利當選立委。但2008年（第7屆）與2012年（第8屆）立委選舉先後敗給國民黨籍楊瓊瓔與江啟臣，2016年接任台水董事長。

郭俊銘是成大材料工程系畢業，2016年上任台水董事長，他不諱言自己是向總統毛遂自薦，「當時有7、8人競爭」，但他使命必達，善用大數據以調度水源，以量制價提高談判水價籌碼，並開發智慧水網，強化科學抓漏，達到颱風不停水、與台北自來水處談水價，大幅降低成本，並讓台水轉虧為盈。

郭徹底執行走動式管理，磨到褪色的皮鞋成為他的招牌，全台455座淨水廠劃分為12區管理處，他每季必定親自走訪一輪， 台水員工私下稱郭是工作狂，跟歷任董事長很不同，一個月只休2、3天，常半夜在群組裡交辦事項，有時連基層說明會也出席，在供水、工程或服務上都展現新氣象。

人妻是廣播電台副台長

與郭俊銘上摩鐵的楊姓人妻是某廣播電台副台長，這家電台不是商業電台，楊女負責業務及行銷工作，常代表電台與外界接觸。楊女畢業於某國立大學EMBA企管碩士班，也會受邀到社團演講，因此認識不少企業人士。傳出副台長涉入緋聞風暴，廣播界都感到很訝異。

友人︰楊女與夫感情不錯

據了解，楊女在電台從基層做起，丈夫也是電台同事。認識兩人的人表示，楊女個性很活潑，老公則較內斂，夫妻倆看來感情不錯，上週才一起出席尾牙餐會。

名人摩鐵開房間理由百百款

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