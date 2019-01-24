被爆幽會人妻每週1次 台水董座 蹺班偷情模式固定

2019-01-24

週刊爆料 郭不下車接人

〔記者蔡淑媛、張軒哲、張菁雅／台中報導〕台水董事長郭俊銘被爆蹺班上摩鐵偷情楊姓人妻，根據週刊一個月調查兩人約會發展成固定模式，每週至少約會一次，換車地點都選在四通八達的露天停車場，郭從頭到尾不下車接人，不像一般偷情者，會戴帽子、口罩和墨鏡，面貌被拍得相當清楚，顯然功夫未到位。另外郭也被跟拍到在上班時間，搭公務車看牙醫、逛花博。

郭多挑上班日 未遮臉

據週刊報導，12月起調查郭俊銘與楊女，只要郭沒出差，大多每週至少一次與楊女到摩鐵開房間，且多次挑在上班日，約會過程小心翼翼，先約在某個露天停車場，等楊女停好車後，郭再開車接走，1月19日郭與楊女會合，直奔位於西屯區的「沙夏汽車旅館」，兩人進去57分鐘後出來。

去年12月28日也是上班日約會，楊女離開廣播電台後，繞了一大圈進入露天停車場，郭俊銘出現將人接走；1月3日，郭俊銘也在停車場將楊女接走，在摩鐵待了2個小時。

週刊報導，郭俊銘約會前都會先搭公務車回到家中一陣子後，再換開自己的黑色轎車出門，沿途會不斷停靠路邊觀察，確保附近沒可疑人車，才繼續慢速行駛，並刻意與其他車輛保持距離。

郭俊銘行車時會違規迴轉繞路，等楊女停好車約好地點上車，再趁四下無人迅速接上車；楊女約會前也很警戒，抵達停車場前會稍停在路邊怠速等候，或先繞一圈後才開進去，兩人每次約會前，都會玩躲貓貓似的繞路、等停至少20分鐘才見面。

週刊也直擊到1月14日下午3點，郭俊銘搭乘台水公務車，到豐原的牙醫診所看診，看完牙後，再到附近的葫蘆墩公園花博園區，拍照留念。

郭俊銘初任台水董事長時與媒體認識餐敘，也曾帶著妻子游淑惠參加，兩人相處如老夫老妻般互動自然、感情不錯，郭俊銘平常也會談及家庭妻兒生活，讓人感覺他是個愛家愛妻的好男人，平常還是個工作狂人，同事、下屬聽聞他竟蹺班上摩鐵，都直呼不可思議。

台水董事長郭俊銘被爆 婚外情對象楊姓人妻 是電台高層。 （記者蔡淑媛翻攝、資料照）

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