警來了…暗黑版理科太太車震？招牌癱臉看男友被銬

2019-01-24

〔記者王捷／台南報導〕吳姓男子將轎車停在派出所旁，疑跟女友在車上「睡覺」，附近民眾懷疑2人「車震」通報警方。警方到場時2人衣衫不整，意外查出吳男是毒品通緝犯，未料吳爆氣推警，還用台語嗆：「公蝦小辣」，旁邊神似網紅「理科太太」的女友，則擺出「理科太太」的招牌「面癱」表情，全程看著男友與警方爭執，以及後來被上銬帶走。

吳男是毒品通緝犯

34歲吳男去年在中部地區涉嫌毒品案，未到案遭通緝，為了躲避查緝，到台南投靠上夜班的女友；女友上班時會化妝，卸妝後稜角分明的臉型，讓人覺得神似最近網路竄紅的YouTuber「理科太太」。

警方調查，吳男前晚開女友的車，將車子停在警所旁陰暗轉角，與女友在車上「睡覺」，路過民眾起疑，研判2人搞「車震」報警；警員到場了解，此時吳男的女友下車，頭髮、衣衫凌亂，吳男仍躺在車內，警員拍打車窗要求吳下車。

衣衫不整的吳男起初很配合，但警方查身分證發現他遭毒品通緝，告知他「可保持沉默」等嫌犯權利時，吳男聽完竟突然爆氣推警，同時嗆「公蝦小辣（台語，是說什麼）？」但下場是秒被警方壓制上銬。

吳與警方拉扯時，神似「理科太太」的吳男女友出奇冷靜，一直保持有如「理科太太」的招牌「面癱」表情，看完全程。

吳男︰與女友睡覺非車震

吳男被帶回警所後，改向警方求情，表示未與女友車震，是在車上睡覺被警方吵醒才會火氣大；警方訊後將他解送歸案，仍對他祭出一條妨害公務罪。

理科太太小檔案

吳男女友跟吳男在車上「睡到一半」被警方打擾，全程面癱看著警方替男友上銬。（記者王捷翻攝）

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