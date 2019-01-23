大樂透頭獎連10摃

2019-01-23

〔記者吳佳蓉／台北報導〕昨晚開獎的第108000007期大樂透，頭獎連10摃，獎金2.19億元累入下期。昨晚第108000019期今彩539，頭獎1注中獎，可得獎金800萬元，獎落屏東縣屏東市逢甲路31號「特吉生投注站」。昨晚第108000019期雙贏彩，頭獎則摃龜。

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