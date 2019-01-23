4拖板車載坦克闖紅燈 全罰

2019-01-23

〔記者湯世名／彰化報導〕陸軍十軍團586旅4輛重達53公噸的M60A3重型坦克，昨清晨由4輛大型拖板車載運行經彰化市區時，拖板車接連闖紅燈，被路口測速器拍下，目擊民眾直呼危險，警方將對4輛拖板車業者開罰。

違規行徑 被路口測速器拍下

警方發現，4輛拖板車昨清晨近4時分別載運4輛M60A3重型坦克，行經彰化市金馬路時，路口處交通號誌是紅燈，不料4輛拖板車竟直接闖越。目擊民眾說：「實在太誇張！」萬一路口正好有民眾橫越，一旦撞上非死即傷。

陸軍十軍團︰將記點 要求業者改進

陸軍十軍團表示，日前在屏東恆春實施「聯勇演習」，結束後，委由民間拖板車業者載運坦克返回台中市十軍團基地，將針對業者記點並要求改進。

彰化縣警局交通隊強調，將依道路交通管理處罰條例第53條闖紅燈開出4張罰單，每張罰單罰鍰為1800元以上、5400元以下。

M60A3坦克是美軍M60系列中，發展較晚的一種主戰坦克，目前是台灣的主力戰車，乘員4人、滿載車重約60公噸。

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