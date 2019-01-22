女婿探岳母 性侵看護 進廁所硬來 反被錄音

2019-01-22

〔記者張瑞楨／台中報導〕宋姓男子陪妻兒回娘家，卻性騷擾照顧岳母的印尼看護工小莉（化名），還得寸進尺，於廁所性侵害小莉。由於被客廳監視器拍到他進入廁所，加上小莉自行以手機錄音蒐證，取得宋男命令小莉「放輕鬆一下」，及小莉喊叫「不用（不要）」的關鍵證據，台中高分院依強制性交罪將宋男判刑5年。

被依強制性交罪判5年

判決書指出，小莉曾向翻譯員反映，宋男會對她動手動腳，翻譯員安撫「要保持距離，保護自己」，仲介公司經理得知後，傳簡訊給宋男的岳父，婉轉提到家人對小莉不禮貌，不料2017年3月4日上午6時許，宋男趁家人外出，小莉到1樓廁所打掃時，尾隨進入性侵。

小莉打電話到1955勞工諮詢申訴專線，彰化地院審理時，宋男否認犯行，宣稱自己人在2樓，不曾碰觸小莉身體，他卻沒料到，自己的惡行已被客廳監視器拍到。

監視畫面顯示，小莉進入廁所約3分鐘，宋男也尾隨進入，於廁所待了21分鐘，還錄到他進入廁所不到1分鐘，廁所就傳來撞擊敲打聲音，及小莉疼痛呻吟聲。

而小莉見宋男進入廁所，趕緊把手機錄音打開放入垃圾桶，錄下宋男命令小莉「休息一下」、「放輕鬆一下」、「看著我」、「妳聽不懂放輕鬆」，以及小莉呼喊宋男妻子的英文名，及「不用（不要）」等喘息敲擊聲。宋男的律師質疑說，小莉發出呻吟喘息聲，顯示她不是被性侵害。一審卻認為，疼痛所發出的喘息呻吟聲，與一般性行為的喘息呻吟聲，有時難以明確區辨，不能據此認定小莉是自願，小莉雖未大聲呼救，卻也說出「不用（不要）」，曾叫喚宋男太太的英文名，據此依強制性交罪判刑5年，宋男上訴台中高分院被駁回，可上訴。

情境照

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