路倒男離奇燒死 原來是製毒爆炸

2019-01-22

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東縣枋寮鄉發生一起路邊燒死的奇特案件，結果內情竟是製毒爆炸燒死！

全身燒灼傷的曾姓男子20日被龔姓男子載往醫院求救，搶救後不治。龔男聲稱在省道台17線發現曾男路倒主動協助，警方到場發現燒傷疑是化學藥劑造成，昨天進一步追查發現曾男與另名潘姓男子在屏東縣佳冬鄉某處空屋製造安非他命毒品，攪拌化學藥劑時發生爆炸，龔男受託將全身嚴重燒灼傷的曾男送醫，警方循線在現場查出製毒相關原料，正全力追查幕後集團。

枋寮警方表示，這名龔姓男子駕自小客車載送曾男就醫時，供稱是在台17線發現曾姓男子倒臥路旁，並主動協助送醫救治，但致命的嚴重燒灼傷又沒有火燒車案件，不像一般路倒案件，加上龔男言詞閃爍，引發警方懷疑不斷追查，直到21日上午，龔男禁不起良心譴責，終於坦承是潘姓男子委託他送曾男就醫。「燙燒成這樣竟然沒有就醫！」枋寮警方指出，昨天中午到達潘姓男子住處，他身上背部同樣有嚴重燒灼傷，潘男見無法隱瞞加上疼痛難耐，坦承與曾姓死者在佳冬鄉某空屋內使用化學藥品欲製造毒品，在攪拌化學藥劑時產生爆炸，導致自己和曾男燒傷，才委託龔男協助送醫，自己擔心事跡敗露不敢就醫。

枋寮警方調查，潘嫌及死亡的曾男都是毒品人口，疑為大量製毒販賣選擇土法煉鋼失手，案發空屋共起獲感冒藥碇1麻袋、麻黃素3大桶及半成品等相關證物，燒傷嚴重的潘男則轉送高雄長庚醫院戒護治療，並向上查緝同案共犯到案，及追查原物料來源。

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