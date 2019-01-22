花大錢買乖乖水 色不起來 氣炸報警

2019-01-22

1瓶1600 一驗是白開水

〔記者徐聖倫／新北報導〕34歲蔡男在LINE、臉書等販售「乖乖水」（俗稱迷姦藥水），宣稱是催情聖品，效果達3小時「凍金固」，多名網友入手後發現根本沒效，氣得報警，警方發現竟以白開水魚目混珠，一瓶還開價1600元，將蔡男依詐欺罪嫌送辦。

10多人受害 僅3人指證

警方表示，不少網友近2個月收到交友邀請，一加入就打上廣告標榜賣「乖乖水」，廣告上標榜「10分鐘開始、催情、興奮、聽話」，且60到90分鐘後自然睡著，沒有副作用，沒有任何相關記憶，且溶於各種飲料。警方接獲檢舉，佯裝網友花1600元向蔡男購買，經檢驗，內容物竟是白開水。

10多名被害人僅3人出來指證，被害人私下向警方說，想買來增加閨房情趣，沒想到根本沒效，憤而報案。

警方日前前往台南北區蔡男住處查緝，查扣22瓶「乖乖水」假貨，並將他帶回偵訊。蔡男矢口否認犯案，說是中國寄來的商品，他只是中繼點，絕無刊登廣告。

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