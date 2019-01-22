首位完攀世界7頂峰華人女性／江秀真：登山也有社會責任

2019-01-22

〔記者陳鳳麗／南投報導〕完攀世界七頂峰的台灣登山女傑江秀真，對於山友批評政府「不開放登山路線卻怪登山者爬黑山」的說法不以為然，她說，台灣高山陡峭複雜又碎石多，海島型氣候山路常濕滑，路況不佳，民眾欠缺登山教育，公部門才無法全面開放路線，雖說登山是自由，但別忘了登山者也有社會責任。

江秀真是首位完攀七頂峰的華人女性，更是全球首位完攀七頂峰、且從聖母峰南側和北側都登頂成功的女性登山家，近年來到處演講推廣登山教育，更積極籌設台灣第一所登山學校，她說，日、法等國在發生山難後就馬上籌設登山學校，但欠缺登山教育的台灣，山難一再發生，政府除了搜救，也應趕緊著手登山教育。

「就是路況不好才不開放啊！」江秀真對山友認為「不是山友爬黑山，而是公部門不開放某些登山路線」頗不以為然，她說，台灣地形複雜且高山山勢陡峭，碎石坡多，且天候不好時山路濕滑難行，偏偏台灣民眾都把登山當健行，忽視背後的危險性，登山素養不夠，公部門自然不敢大量開放路線。

獨攀在很多國家都有條件限制

江秀真也說，部分山友認為獨攀有理，並說國外沒有那麼多限制，事實上登聖母峰有條件限制，很多國家獨攀也是有條件限制，符合條件後還要繳保證金，作為萬一發生山難的搜救費用，因為不能用人民納稅錢去救人。這就是告訴我們，登山是個人自由，但登山者也要有社會責任。

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