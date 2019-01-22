「G哥用生命為我們上了最後一課」／知名山友雪羊：她非莽撞獨攀

2019-01-22

〔記者謝介裕、曾健銘、謝肇明／綜合報導〕「比基尼登山客」吳季芸不幸在最愛的山岳香消玉殞，為她的登山傳奇留下讓人驚嘆的休止符。雖然G哥的獨攀又引發兩邊的論戰，知名山友「雪羊」最新的一篇臉書發文「肉體走了，精神在我們心裡繼續活著」，盛讚「G哥用生命，為我們上了最後一課，一門每一位登山人都不想遇到，但又不得不學習的課」。

每回登山規劃都很細膩

吳女罹難遺體被尋獲後，其攀登玉山「馬博橫斷」的手繪登山路線及行程表，昨也曝光，依照她生前規劃的登山路線，手繪圖和「隱藏版」獨攀路線，看得出她登山前規劃的細膩、專業及熱情的一面。

吳季芸英文名字是Gigi，自稱G哥，開設臉書粉絲頁取名為「G哥比基尼的高山足跡」，熱愛登山的她，4年來成功挑戰台灣百岳，而她去年更有三分之一的時間「與山為伍」。記者昨前往她位於新北市新莊區的住家採訪，鄰居表示，吳女與母親已居住在該處10多年，母女待人親切，吳女形象開朗且熱愛運動，看到她的時候不是身穿運動服準備到健身房，就是背著登山大背包，驚聞噩耗，驚訝地頻頻詢問：「真的是她嗎？」

曾在氣象局玉山北峰氣象站工作的人員表示，吳女多年前也曾造訪北峰，並在登頂後換上比基尼拍照留念，她強調，不要用有色的眼光看她，她只是要以美麗的比基尼美照，讓更多人看到台灣山岳之美，展現出來對大自然的喜愛及自信心，這件事迄今仍記憶猶新。

已攀過逾240座大山

雪羊也在臉書提到，「她走了，一位熱愛山林，走過不少探勘路線，台灣3000公尺以上高山去了超過240座的重度登山人，最讓人印象深刻的登頂裝扮是比基尼，我們喊她G哥。」

雪羊表示，此事件為登山界投下了一個震撼彈，因為G哥是個有實力的山岳公眾人物。走過百岳的她曾寫了數篇非常有用的文章，雪羊列舉最棒的是「個人縱走通訊點整理」、「個人天氣參考網站」、「公車登山總表」三篇文章，造福了許多想一親百岳芳澤的朋友及在緊急時刻能知道到哪求援。

山難 也減少耗損資源

對於有聲音說G哥浪費資源？雪羊指出，G哥在最後，依然給大家上了重要的一課，「如何在山難發生後，減少搜救資源的浪費」，包括攜帶通訊器材、可靠的GPS及安排留守人並留下詳細的登山計畫書，就憑這3點，讓搜救隊48小時內就找到她。G哥這次，幾乎沒有浪費一滴搜救能量。也用生命，為大家上了最後一課，而這也是台灣整個戶外運動面臨的共同困境。

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