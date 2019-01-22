管制區可專案申請 爬山老手也不知

2019-01-22

G哥是否爬黑山 網友大論戰

〔記者陳鳳麗、謝介裕／南投報導〕「比基尼登山客」G哥墜谷身亡，知名山友「雪羊」接連兩天在臉書發文，前日質疑台灣人像籠中鳥，走在官員畫好的路線上，昨日則說「山還在戒嚴，G哥才會被批評爬黑山」，「爬黑山」之說，引發網友論戰。

「雪羊」20日在「雪羊視界」臉書粉絲頁發文支持G哥，肯定她做了關鍵的3件事，文章後段則指山難意外與有無申請入山是兩碼子事，也說G哥不是不申請，而是根本沒得申請，台灣國家公園入園申請系統，對有實力的登山者而言，根本是一塊絆腳石，因為路線選擇非常僵化。雪羊昨日再發文，仍不忘強調「山還在戒嚴，G哥才會被批評爬黑山」。

不少網友力挺，認為政府一直阻止愛山的人，有網友說「解嚴30年了，戒嚴時代的產物還在控制著人心」。

不贊同的網友則認為，山林本是動物活動範圍，靠敏銳的嗅覺找到自己走過的路，如果登山客能靠著嗅覺找到來時路，就支持爬黑山。也有網友說G哥是高手級人物仍墜谷，當然不能開放。

謝姓山友說，盆駒山、無雙山間並無明顯路徑，多半只有野生動物進出，山友都稱之「山豬路」，另有山友質疑玉管處沒規劃「盆駒山、無雙山」往來攀登路線，教人如何提出申請？

玉管處：會多宣導可專案申請

玉管處解釋說，目前園區尚未規劃公告的登山路線，另設有「專案機制」供山友提出申請，但必須檢附攀登計畫，經審核通過便可攀登，未來會加強宣導化解山友對該處的誤解，共為登山品質及安全盡分心力。

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