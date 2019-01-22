0 ℃又下大雨 比基尼登山客凍死

2019-01-22

〔記者謝介裕／南投報導〕「比基尼登山客」吳季芸攀登玉山國家公園「馬博橫斷」19日失足墜谷求援，南投縣消防局、玉管處、義消山青組成的搜救隊，在天候及地形惡劣下仍提早10多個小時抵達吳女山難位置，並於昨天中午12時10分找到吳女，吳女不敵接近冰點低溫及大雨，早已失溫死亡。

搜救隊連夜飛奔 提早10多小時抵達

36歲吳季芸11日獨自從南投縣信義鄉東埔登山口入山，規劃攀登八通關山、盆駒山、馬博拉斯山等「馬博橫斷」路線，預計24日沿郡大林道下山，19日下午4時40分，她透過衛星電話向楊姓友人求救，指人在盆駒山往無雙山域途中摔落約30公尺的山谷，意識清醒，但上半身受傷、下半身無法動彈，自此再無音訊。

因冷氣團來襲，山上天氣不穩定，空勤直升機20日被迫無功而返後，搜救隊遂以3人一組方式，分2梯次冒險挺進。搜救人員從吳女要下山的郡大林道登山口進入，原本需要2天的行程，搜救隊捨棄途中紮營時間，連夜趕到烏瓦拉鼻溪營地才稍作休息，提早10多個小時抵達。

搜救人員昨日上午9時許抵達吳女所提供位置後展開搜救，最後如搜救人員手繪墜谷事故現場圖一樣，在盆駒山下切無雙山域的山谷尋獲吳女。

搜救人員尋獲吳女時，南投縣消防局群組也收到吳女友人傳來的手繪圖，原來是吳女此次攀登「馬博橫斷」的路線及行程表，上頭清楚記載18日盆駒南峰前、19日朝無雙山域出發等相關資料，2張圖一比對，證明吳女案發後便不曾移動位置，搜救人員也未走錯路浪費時間，比原訂時間提早抵達，只不過吳女最終還是不幸罹難，令搜救人員不捨及惋惜。

天候差 直升機難飛 紮營陪伴 最快今運下山

南投縣消防局第3大隊長林正宜表示，因寒流來襲，山區入夜後，氣溫均在攝氏5度到2度的低溫，且偶爾還會下起大雨，研判吳女可能在無處遮風蔽雨及保暖下造成失溫。

因山區天候狀況不佳，搬運遺體下山困難度大增，還好第2梯次搜救人員昨天下午4時許，已與第1梯次人員會合，彌補人力的不足，才順利將遺體搬到空曠處，並完成紮營夜宿工作。

林正宜說，吳女不幸遇難一事，昨已與她的姊姊取得聯繫，依氣象局資料，預計今日上午11時至12時之間，山區天候可能會比較好，屆時直升機若能順利前來協助載運，搜救人員便可望帶吳女一起下山「回家」。

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