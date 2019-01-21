台塑員工不倫戀6年 女要分手 男竟求償

2019-01-21

「開房間」等數十萬元花費

〔記者楊國文／台北報導〕台塑集團旗下某公司的張姓女職員和權姓男同事不倫戀，張女欲結束婚外情，權男要求賠償6年來「開房間」等數十萬元花費，張女透過通訊軟體痛斥「原來你只是想引誘我上床」、「我付出的要如何還我」，權男則厚臉皮說，得到的滿足享受只是「看毛型」；張女的丈夫蕭男怒告權男、張女並求償，高等法院判權男兩人須連帶賠償蕭30萬元確定。

蕭男指控，前年從太太手機通訊軟體對話，發現她和權男從2011年起婚外情，並在權男住處、車上、汽車旅館有通姦行為。

女方丈夫控兩人通姦 罪證不足

後來兩人談分手，張女以通訊軟體斥責權男說「原來你只是想玩弄我，引誘我和你上床，還翻臉無情來跟我要錢」等。蕭男則以權男教導太太脫罪之道說「抓姦要在床，我們一起否認就沒事了」，提告權男、張女涉妨害家庭罪，並對兩人連帶求償200萬元。刑事部份因罪證不足，兩人獲不起訴處分。

民事部份，權男辯稱和張女只是同事關係，偶爾吃飯、逛街，都是正常社交，簡訊內容是指兩人有金錢糾紛，不是對張女索討開房間、送禮等花費；至於看「毛型」，權男說是因為張女說有同事指她的眉毛毛型很漂亮，才以此做為見面的說法；但張女坦承雙方有6年婚外情和性交行為。

高等法院認定，從張女應訊坦承和權男有性交行為，及兩人通話內容也顯示有通姦等外遇情事，判權男和張女應連帶賠償蕭30萬元確定；蕭男、張女正協議離婚。

而男方雖沒提告要回交往時花費，但律師林曜辰指出，男方欲索討交往時約會、送禮等花費，除非男方能舉證事先已說好由女方負擔，或各付一半，否則通常被視為「贈與」，即使打官司也幾乎無勝訴可能。

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