1人公司卻獲利千萬 背後首腦竟是街友CEO

2019-01-21

〔記者王冠仁／台北報導〕41歲紀姓街友與余姓電腦商共組詐欺集團，由紀男擔任空殼科技公司CEO（執行長），先小量向廠商訂購3C商品，取得信任後大量進貨，再將騙來的商品低價賣出，3年多下來至少獲利5千萬，受害商家遍及全台，警方日前逮捕這名做無本生意的CEO等7嫌。

警方調查，紀男有詐欺、強制性交等前科，由於家人受不了他經常伸手要錢，不願再與他往來，紀男因而淪為街友，流落到台北車站周邊露宿街頭，有人將他推薦給44歲余姓電腦商，余本來只想把他當人頭戶，但幾次「合作」發現，紀有生意頭腦且手腳俐落，兩人決定共組詐欺集團。

紀與余自2014年起找來5名同夥，先後在台北市等地成立9家資訊、科技空殼公司，由余出資、紀擔任CEO，先小量向合作廠商進貨並正常付款，待取得廠商信任後，就大量叫貨並開立空頭支票，待收到貨物後就消失無蹤。

為取得廠商信任，還煞有其事讓同夥擔任「法務人員」、「行政人員」、「取貨員」等，待廠商出貨到空殼公司，還會派人將商品載往其他倉庫藏匿，隨後化身「批發商」，將騙來的高單價電腦、3C商品，低價轉手賣至光華商場等市面，3年多下來至少獲利5千萬。

警方長期蒐證，日前趁紀在台北市大同區的辦公室現身逮人，根據通聯紀錄再逮6名共犯，查扣銀行存摺、大量電腦及3C產品、公司電腦、虛設公司行號等證物。

警方說，紀本人就背了7條通緝罪，受害商家遍及全台，除將7嫌依詐欺、偽造文書、違反公司法等送辦，並持續清查相關共犯及被害人。

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