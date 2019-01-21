又是爬黑山墜谷 G哥獲救後 投縣府將罰

2019-01-21

〔記者謝介裕／南投報導〕玉山國家公園區「馬博橫斷」發生女山友吳季芸墜谷意外，玉管處確定吳女與之前攀登中央山脈南3段的彰化縣葉姓山友，一樣都是「爬黑山」，目前以救人為先，待吳女平安獲救，會依法開單究責。

吳女因未提出申請，加上盆駒山、無雙山一帶山域十分危險，目前仍列管，觸犯南投縣登山活動管理自治條例中的「未開放山域」，及「未具備初級緊急救護能力」之相關規定，分別可裁罰3萬元及5萬元罰款，之後經調查若未投保登山保險，須再罰5萬元，至於救援費用，須視直升機出勤次數及救援人力而定。此外，吳女爬黑山也觸犯國家公園管理法，最重將可裁處3000元罰款。

落跑山友也因爬黑山挨罰

南投縣消防局長林聰吉指出，去年9月12日至18日期間，違規攀登中央山脈南3段的彰化縣葉姓山友，一度因落跑害救援的7名救難人員受困山上，還好最後救難人員安全脫困，葉某包括直升機救援費222萬3133萬元、地面搜救費8萬8563元，及8萬元罰單在內，裁罰金額共239萬1696元，也是「南投縣登山活動管理自治條例」從去年2月頒行實施以來，第一起重罰案例，葉某去年底已把這筆錢繳清。

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