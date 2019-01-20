總統鐵衛憲兵賣大麻 記過汰除

2019-01-20

〔記者劉慶侯、黃捷、羅添斌、李欣芳／台北報導〕號稱「總統府鐵衛部隊」的憲兵332營，前年發生3名憲兵吸食安非他命情事，現又傳出張姓憲兵充當毒梟販售大麻，日前被台北市萬華分局逮捕送辦，檢察官將張男2萬元交保候傳。

憲兵指揮部昨表示，已將張男記大過2次，辦理汰除作業，隊部將積極配合調查，同時深刻檢討。

台北市萬華分局警備隊日前逮捕一名藥腳，往上追查得知毒品透過網購，進而發現23歲張姓332營義務役憲兵，休假時透過網路兜售大麻，本月16日將他約出逮人，在張身上起出20公克大麻，並於張的租處查獲大麻和大麻餅乾等；張供稱大麻是向上游盤商購得，未自種。

未擔任總統官邸勤務

總統府發言人黃重諺表示，軍人涉入毒品案辱及軍譽，支持軍方、司法給予最嚴格處分；另經瞭解，張員職務是負責位於北市復興南路營區的衛哨，非總統府或總統官邸勤務。

軍方人士指出，憲兵332營負責的是總統官邸警衛安全任務，因任務需要，也會派部分人力支援副總統官邸勤務，張男是支援擔任這一類的任務，並在營區執勤；332營人力約5、6百人，人員編實比例通常9成以上。

憲兵332營隸屬憲兵第202指揮部，負責總統官邸任務，與負責總統府警衛安全的211營，及負責台北衛戍區安全的憲兵239裝甲憲兵營，為202指揮部的三大骨幹。

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