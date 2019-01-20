擋公車咆哮直播 失控騎士送辦

2019-01-20

不滿轉彎未禮讓他

〔記者蘇金鳳／台中報導〕又見誇張直播！台中市霧峰區中正路、柳豐路發生行車糾紛，一名騎士認為台中客運司機右轉時沒有禮讓直行的他，當場擋住公車，並開直播對公車司機嗆聲、咆哮要求道歉；沒想到員警認為公車司機未違規，反而開直播的騎士將自己咆哮場景入鏡，還遭司機控告強制及恐嚇罪，被移送法辦。

警方調查，一輛台中客運17日上午行駛中正路要右轉柳豐路，35歲郭姓騎士要直行，他認為54歲洪姓司機未禮讓他，擋下公車要洪男道歉，並斥洪男開太快，要洪下車，郭男同時開直播；因洪拒絕下車，郭重複咆哮「我叫你道歉，我叫你道歉」，大罵被司機氣到吐血。

自己入鏡成鐵證

影片中，郭罵洪「你開那麼快，給我下來，莫名其妙」，見對方不下來，又斥「我有講錯嗎？你那個什麼不屑的表情，你給我下來，莫名其妙」、「上面那麼多條人命，你開如此快」；見洪不下車，郭再罵「你道歉我放過你，你說對不起我就走，我給你三秒鐘，我等你」。洪緊閉車門並報警，郭仍不斷在車外嗆聲、罵髒話，拍打公車玻璃。

警方將兩人帶回派出所，查證後認為洪姓司機未違規，右轉時有閃燈，兩造也沒有發生碰撞。洪男則控郭男涉嫌強制及恐嚇罪，警方連同郭的直播影片，一併移送檢方釐清案情。

台中客運副總葉茂彬表示，調查車上影片，司機沒有超速、沒有違規，支持司機所做的決定。

由於郭男直播拍攝地點在公共場所，影片內容是拍攝一個狀況，警方認為騎士開直播的部分沒有違法問題。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/