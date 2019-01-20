家中沒大人 ！女鄰與高三生 勇衝火場救出2幼童

2019-01-20

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕一場民宅火警差點釀成重大傷亡，所幸鄰居路人及時伸出援手！澎湖縣馬公市一處透天民宅昨晚起火，當時宅內竟無大人，僅有兩名分別5歲與1歲的幼童，身陷火海及濃煙之中；情況危急之際，57歲女勇鄰陳來於、路過的19歲高三學生吳凱文，奮不顧身衝入火場奔上3樓救出兩童，兩童僅輕微嗆傷，無生命危險。

澎湖縣消防局昨初步勘驗，起火點及原因疑是房間內放在奶瓶旁的熱水瓶爆炸，不過確切原因須進一步鑑定釐清。

消防局是在昨晚6時40分獲報，馬公市忠孝路一棟3層樓透天厝傳出火警，3樓房間有兩名幼童受困，消防局派出人車趕往，抵達時，兩名幼童已被見義勇為的女鄰居陳來於及高三男學生吳凱文救出，救護員將輕微嗆傷的兩童送往澎湖醫院，治療後無生命危險。

5歲小哥哥先獲救 弟還在裡面

目擊民眾表示，陳來於當時聞到焦黑味察覺有異，外出查看，發現隔壁屋舍起火，且傳出陣陣驚慌害怕的小孩呼救聲；陳女二話不說，立即衝入火場，先抱出一名5歲幼童，小哥哥急著說：「弟弟還在裡面。」陳女當時一度想再衝進火場，但救出第一個後，她已氣力放盡，腳軟無力，只能大聲呼叫：「裡面還有一個小朋友，趕快救人喔！」

奮力扯斷1歲童背帶抱出

此時，就讀澎湖高級海事水產職業學校三年級的男學生吳凱文，騎機車返家路過，聽到呼救聲，趕來了解情況後，同樣二話不說衝入起火戶，直奔3樓。吳生說，當時濃煙密布，火勢四起，在伸手不見五指的狀況下，只能摀住鼻子摸黑尋人。他打開手機亮燈還是看不清楚，所幸聽到屋內1歲多的男童發出聲音，當時男童身上被綁上背帶固定在房門，他幾次拉扯都未斷，最後奮力一搏才扯斷背帶，將小男童抱起救出。

父母外出買飯 丟下小孩

警消初步了解，起火前，兩童父母剛下班、一起外出買飯，把兩童留在家裡，沒想到竟發生火警。警方表示，兩童父母做法失當，不應將幼童單獨留在家裡。

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