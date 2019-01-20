帥到被告白 警這回勇擒毒蟲

2019-01-20

〔記者曾健銘／新北報導〕曾因帥氣外型登上臉書「告白警察」的新北市蘆洲分局員警余東儒，日前深夜見18歲林姓男子形跡可疑而上前盤查，不料林男因身上藏毒心虛逃逸，還撞倒余員，但狂奔200公尺後跑進死巷，仍遭余員逮捕，並被搜出14包毒咖啡，余員追捕毒蟲的英勇表現讓人驚呼：「又帥又會辦案！」

曾被粉絲點名告白

蘆洲分局表示，日前深夜11時許，三民派出所員警余東儒與同事巡邏行經轄區民義街時，發現2名青少年坐在路旁機車上，因當時已近深夜，直覺2人形跡可疑，遂上前盤查。

警方表示，起初林男假意受檢，但眼神閃爍、說話結巴，沒過多久就謊稱：「要去機車上拿東西！」余員察覺有異，馬上拉住他的衣袖，未料林男突然轉身拔腿狂奔，余員遭撞後，重心不穩跌坐在地，但隨即起身追捕。

被撞倒地 仍飛奔抓人

雙方狂奔200公尺，林男最後逃到死巷，遭余員壓制在地， 林男遭逮後還瞎扯：「我只是沒帶駕照而已！」但余員在林男口袋中搜出14包毒品咖啡，讓他百口莫辯，警訊後，依違反毒品危害防制條例罪嫌將他送辦。

蘆洲分局表示，英勇逮賊的余東儒畢業僅1年多，雖然資歷淺，但工作認真負責又熱血，很受所長與同事欣賞。

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