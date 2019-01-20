窮盡一生守護愛子／76歲老媽媽 遭病兒勒斃

2019-01-20

〔記者吳仁捷／新北報導〕年關前又傳弒親案，新北市三峽區昨晚發生兒子勒死母親的逆倫悲劇！有精神障礙的56歲宋姓男子辯稱不忍76歲母親臥病在床，竟用家中延長線勒死母親，但有親友說，實則老媽媽為照顧這名精障兒子，「幾乎耗費了一生精力」；警、消獲報趕抵時，宋母已死亡，警方正追查男子是因精障或是照顧問題導致情緒失控。

男常失控咆哮、亂叫

三峽警分局調查，宋姓男子為新北市心衛中心列管的第4級精障個案，與宋張姓母親、姊妹同住三峽溪北街老家，多年來老母親一直悉心照顧、陪伴這名精障兒子。

但有鄰居透露，宋男經常情緒失控咆哮、大吼大叫，有時連母親也制止不了，宋男也常半夜吵鬧，後來宋男的母親生病，8年來母親臥病在床，宋的行為更乖張；鄰居十分心疼老媽媽的遭遇。

鄰居心疼老媽媽遭遇

宋的胞妹昨晚9點多發現報警，警方趕來發現，宋母倒臥床上，明顯死亡，宋男神情呆滯。宋男自稱不忍長年臥病在床的母親持續受苦，昨天看到死囚自殺的新聞，隨後趁母親熟睡時勒死她。

警方調查，死者身上無其他外傷，頸部有紅腫見血的索溝痕跡，初判確實是遭勒斃；警方正進一步調查，釐清案情。

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