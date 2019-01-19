壓制飆仔嗆直播 2抗命警官記功

2019-01-19

〔記者王捷、蔡文居、李立法、楊綿傑／綜合報導〕台南虐殺女童案爆發後，約400人於前天凌晨包圍台南地檢署，警方高層下令第一線不要與民眾起衝突，但南警四分局交通組長郭榮木在現場「公然抗命」，他在聽到有人喊「警察打人」後，高聲回嗆直播民眾：「警方看到飆車亂按喇叭不該取締嗎？」直播主才關鏡；此外，南市保大副大隊長張翊雋也當機立斷阻擋飆車族，兩人昨都獲記功表揚。四分局分局長蔡進閱耐心勸導，降低與民眾的衝突，也獲記一支小功。

當機立斷 遏止衝突擴大

對於上級要求不與民眾起衝突，郭榮木等人的「抗命」作為，台南市警察局長黃宗仁昨在局務會議上，點出「抗命」二字；黃宗仁幽默地說，其實他說的是反話，主要是為了讓兩天沒睡覺、精神緊繃的同仁醒過來，他非常肯定同仁的表現。

黃強調，現場狀況一直改變，身為警官幹部，腦筋也要一直轉變，關鍵的一個動作，就能將脫序的狀況導回正軌。因此，雖然兩名警官抗命，但臨危做出適當處置，值得鼓勵。

張翊雋當晚在行動中率先發難，將鬧事飆車族壓制，黃宗仁將他列為首功記2小功表揚；張翊雋說，這是他瞬間的決定，還好長官力挺，換成其他長官，也許就丟官了。獲記功1次的郭榮木昨態度低調，未多做說明。

兒虐事件層出不窮，台灣高衝突家庭關懷協會理事長何惠玉建議政府採用世界衛生組織（WHO）兒虐防禦措施，立法實施終身親職教育；屏東地院少家庭法官廖文忠也認為，保護兒少這條路，從教育養成正確親職觀念，要比修法加重虐童刑責，走得更為長遠。

民團籲設政院級兒少辦公室

勵馨基金會昨與學者、醫界人士、兒少福利代表等，聯合呼籲政府應成立政院級兒少辦公室，透過醫療、衛生、社福、警政、教育等多部門的串聯整合，從源頭開始介入預防。

此外，最近傳出有人冒充遭虐殺死亡女童的生父家屬，向外界募款替女童辦後事，女童家屬昨表示，沒有募款需求。

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