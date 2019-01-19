討「真命天子」遺產勝訴 女命理師獲判賠800萬

2019-01-19

〔記者溫于德／台北報導〕現年25歲的女命理師陳泓仰，4年前幫年長她37歲的老里長陳文生算命，算出對方是「真命天子」，兩人因此結為連理。陳男婚後1年離世，陳男子女提婚姻無效訴訟，陳女敗訴；隨後陳女反擊，拿出陳男生前承諾要送她800萬元的保證書，提起「交付贈與物」民事訴訟，台北地院囑託調查局鑑定保證書，認定是陳男所簽，昨判陳女勝訴，可全額獲賠。

不過，陳女能否拿到這筆錢還很難說，因3名子女曾在庭外表示，即便法官判決賠償陳泓仰800萬元，他們也無錢可給，「錢早在父親生前被陳女花光了」。

相差37歲 與老里長結婚

陳文生有過兩段婚姻，育有2女1子，連任5屆里長的他，2014年里長選舉前找陳泓仰算命，陳女算出陳男是她「60年難得一見的有緣人」，決定交往。視女兒為掌上明珠的陳母，擔心女兒玩不過「老女婿」，仍無法阻止兩人於隔年3月底登記結婚。

欠缺見證人 婚姻判無效

陳男在2016年9月過世，接連引發兩件民事官司；其中，陳男3名子女對陳泓仰提告確認婚姻無效官司，法官基於欠缺婚禮見證人，去年6月判陳女敗訴，現上訴高等法院。

至於本案，陳女提告主張，因與對方3名子女相處不睦，為了顧及當時在世但罹病的陳男須靜養，同意先搬離住處，搬走前已藉由贈與契約達成協議，並簽立保證書，約定陳男應另買房屋供兩人居住，否則應給付她800萬元，丈夫一旦離世，合約立即生效。

提保證書 證實生前贈與

3名子女辯稱，前案所以判婚姻無效，主要理由就是缺少見證人，因此對陳女提出的保證書也存疑。法官將保證書送交調查局鑑定，認定符合陳男筆跡，具有贈與性質，判3名子女應連帶給付800萬元，可上訴。

本案若陳泓仰最後勝訴定讞，依贈與稅應繳10％稅率規定，獲得贈與時應繳交國家80萬元稅款。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/