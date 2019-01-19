掌握建案進度 把建商當肥羊

2019-01-19

〔社會新聞中心／台北報導〕都市更新近來成為顯學，但黑道兄弟眼中的「有土斯有財」，竟是鎖定建商榨油，從挖運土方、設工地福利站等，每個環節都有油水可撈，甚至興建完工後還威迫建商「半賣半送」新屋，讓不少建商為之頭疼。

黑道兄弟會設法精準掌握建案進度，他們最覬覦的就是土方生意；往往建商才宣布將動工，隔天黑道就會透過管道找上門要求承接土方生意。因為自怪手開挖的那刻起，土頭錢、土尾錢，以及巧立名目設立的管理費、進場費，讓單一建案土方利潤至少上看千萬元；開始施工時，工地福利站也往往是黑道插手項目之一。

也有建商熟知黑道並非真的有能力承包相關工程，只想標下案子轉包出去撈「仲介費」，有建商寧用「顧問費」方式，拿一筆錢給上門黑道。若黑道遇到「不配合」的建商，就會用打砸、潑漆或開槍示威等方式逼迫建商就範。

有的黑道還與民代掛勾，黑道先出面，接著由民代充當和事老「喬事情」，最後利潤由黑道與民代拆帳。

有些建商為了不要每次都被黑道「敲盤子」，平時會與特定黑道人士拉好關係，或乾脆讓他們掛顧問，還可用來代為應付其他三教九流之徒。

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