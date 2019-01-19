姊妹為一個水桶開扁 動用4名司法官不和解

2019-01-19

水桶不到百元 互告傷害

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣廖姓姊妹同住屋簷下，卻因一個不到100元的水桶，雙方大打出手，互告傷害對簿公堂；宜蘭地院合議庭3名法官盼2人顧念親情不要撕破臉，但2人均不退讓，法官最後將2人均判拘役30天、得易科罰金3萬元；一個水桶官司從警訊到判決，除了警察，共動用4名司法官偵審，一名法界人士無奈說：「小事鬧上法庭，浪費司法資源，還弄得兩敗俱傷，有意義嗎？」

法界人士嘆浪費司法資源

據了解，這對同住一屋的姊妹，打官司的傳票還是由母親代收交付；母親也是左右為難，不知道該怎麼辦。「退一步海闊天空」，宜蘭地院表示，站在維護親情立場，院方仍希望雙方各退一步，避免浪費司法資源。

手心手背都是肉 媽媽也為難

33歲、30歲的廖姓姊妹，同住宜蘭縣民宅；判決書指出，去年7月間妹妹返家，發現自己房內的籃子、水桶不見蹤影，懷疑姊姊拿去用，在浴室門口質問姊姊，姊姊氣得將水桶丟於浴室地板，2人起口角。

妹妹指控，姊姊丟下水桶後，她要進浴室拿，卻被姊姊擋在門外，甚至動手推人，她為了防衛才揮拳。姊姊見妹妹動手，隨即拉頭髮、掐脖子等，2人在浴室外大打出手，事後各自驗傷，姊姊臉、頸部多處擦挫傷，妹妹臉、耳、手臂等處瘀青、挫傷。

兩人都判拘役 易科各罰3萬

姊妹倆互告傷害，堅不和解，檢察官勸不動，只好依傷害罪起訴2人。地院由3名法官合議審理，姊妹均辯稱是對方先動手，出於防衛才還手；法官認為姊妹倆是至親，勸她們和解，但雙方都不退讓。

合議庭認為，2人因細故爭執，不思克制情緒處理，造成對方多處傷害，犯後均否認犯行，故各判拘役30天，易科罰金每日以1000元折算；可上訴。

示意圖

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