高職假醫生 「騎車到府看診」月入逾10萬

2019-01-18

看準鄉下老人生意

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣男子林明輝只有高職學歷，卻看準鄉下老年人口多、就醫不便，對外自稱「林醫生」，騎機車到宅看診、開藥，許多老人家口耳相傳，林男「生意」越來越大，月收入超過10萬元，檢警監控多時前天將他逮捕，依違反醫師法、詐欺等罪嫌向法院聲押獲准。

檢方調查，林明輝（57歲）只有高職畢業的學歷，但他對醫療有高度興趣，早年曾到北部某私人醫院擔任技術人員，從中學習許多藥理和知識，對於藥劑使用具有一定基礎。

藥箱放後座 費用如健保

10年前，林男返回其位於彰化社頭的老家，對外自稱「林醫生」，經常騎著機車、車後方載個藥箱「出診」，以「到府服務」方式到病人住家看診，「處方箋」則藏在他腦海中，開藥後即打開藥箱，拿出藥品給病患；他每次看診的費用與健保差不多，但因其態度和善、十分懂得醫病關係，常與患者噓寒問暖，頗獲鄉間老人家的信任，甚至口耳相傳下，他的「服務」範圍愈來愈大，「生意」也愈來愈好，每月至少有10萬元以上收入。

檢方說，林男不具醫師資格，依法不能看診和開藥，而他給患者的藥劑雖為合格的GMP藥廠所生產，但其侵入性醫療行為明顯違反醫師法，且不具醫師身分但自稱醫師，也涉嫌刑法詐欺罪；檢方訊後向法院聲請羈押獲准。

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