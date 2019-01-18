托育也有問題／托嬰中心被控綁童 中市府指沒虐有疏失

2019-01-18

不改善最重罰15萬元

〔記者張菁雅、許國楨、吳柏軒、丁偉杰、溫于德／綜合報導〕虐童案頻傳，引起社會關注。台中一家私立托嬰中心也被家長指控，2歲女兒被綁在椅子上長達2到3個小時，哭到聲嘶力竭老師不聞不問；台中市社會局指出，業者動機為導正幼兒行為，但仍有照顧管理疏失，已限期改善，未改善將處3萬至15萬元罰鍰。

托嬰中心表示，沒有綑綁，餐椅本身有安全扣環，2位老師已在去年11月離職以示負責，中心疏漏處應檢討，但家長先要求賠償3百萬元，後由律師告知1百萬元是最低金額，中心無法接受「恐嚇取財」。

嘉義綁童案不起訴 人權團體砲轟

另，人本教育基金會、法扶會、民間司改會、人約盟、台權會等團體提及，嘉義有2歲孩子被幼兒園老師用膠帶綁在椅上，檢方認為該行為屬管教保護，幼童雙手仍能參與圖畫活動，因而不起訴，全案交付審判也被駁回。司改會等認為，案件已有綑綁事實，但法官、檢察官欠缺兒童權利保護意識，可見台灣兒權要在司法中獲得保障還需加油。

人本等團體認為除了暴力，有些托育單位還有辱罵、拖行、綑綁、強迫餵食、剝奪食物、提供不潔食物、忽視等行為，呼籲監察院介入調查。人權團體昨請來一位阿嬤分享孫子受害後經驗，提到孫子準備回到學校時，童言童語地說：「阿嬤記得來看我喔！」令人鼻酸。

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