又見家暴／稚兒沒拔插頭 父揮拳暴打

2019-01-18

3度施暴判拘 又動手

〔記者蔡彰盛、鄭名翔、彭健禮／綜合報導〕各地陸續傳出虐童案，新竹縣馮姓男子不滿妻子竟涉嫌打女兒出氣，又認為兒子沒拔電視機插頭，把兒子打得全身都是傷，被新竹地檢署依傷害等罪起訴；苗栗也有10歲男童被繼父揮拳打得鼻青臉腫，遭警方移送法辦。

檢方調查，馮男3度違反家庭暴力防治法被判拘役，被新竹地院核發民事通常保護令後，仍於去年7月間，酒後不滿妻子回娘家，竟毆打女兒多處受傷，當晚大兒子未照他指示拔除電視機插頭，竟拿鹽巴罐及奶粉罐丟砸兒子，還徒手把兒子打得全身是傷。

苗栗也傳繼父管教不當

至於苗栗縣頭份市10歲男童，因在校偷竊，遭曾姓繼父揮拳毆打臉部致鼻青臉腫，男童昨由祖父、母親陪同搭計程車報警，司機見到男童慘樣十分痛心，拍照PO網引發公憤。

頭份警方昨拘提曾男，他承認一時氣憤動手，被警方依傷害等罪送辦。苗栗縣社會處強調，曾姓繼父雖是為了男童好，但用錯方法，呼籲家長管教兒女，要先整理自身情緒，以理性、耐心來教導。

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