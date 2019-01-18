假冒小媽媽上網嗆聲 最重可判3年

2019-01-18

〔記者王俊忠／台南報導〕涉嫌虐死女童的李母前天由少年法庭裁定收容後，卻有網友截圖爆料指，李母在臉書留言對網友嗆聲，「我早就出來了，你們慢慢在地檢署吧！想打我早的狠（很），敢打我一律通通提告」，網友嗆她「無恥」、「晚上睡得著嗎？」但疑為有人冒名發文。

4人被押 5支手機早查扣

警方表示，逮捕相關人士後即查扣手機保管，很可能是遭冒名發文；有檢察官指出，冒用他人臉書發文，涉及刑法妨害電腦使用罪，最重可處3年徒刑。

李母等4人的臉書在案發後被網友灌爆洗版，還有網友截圖發現疑似李母離開地檢署後留言嗆網友。南市警五分局副分局長郭永益說，15日晚間警方逮捕李母等人，已查扣4人的5支手機保管，後續訊問調查過程不可能發還被告，李母被捕後無法再使用手機，應是遭冒名發文；檢察官也已指示警方把查扣的手機交給鑑識人員還原手機內部資料，以利釐清女童命案案情。

律師李維剛說，許多網友留言痛罵施虐者，若非單純評論事件，而是罵髒話、三字經或人身攻擊，可能挨告妨害名譽，若包含威脅字眼則涉恐嚇罪，至於「人肉搜索」公布個資，則違反個人資料保護法。

4人被爆玩小琉球賴帳

台南虐童案又被起底，有民眾在爆料公社指李母4人去年10月，曾到小琉球玩四天三夜騙吃騙住，至今還欠民宿業者1萬7000多元，可惡的是，不但用「錢被鬼咬走」為由欺騙業者，事後還厚臉皮來電說，跨年要再來小琉球玩。

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