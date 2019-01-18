黑幫、飆仔混入 私刑正義差點暴衝

2019-01-18

〔記者王捷、王俊忠、萬于甄、邱俊福／綜合報導〕台南虐童殺童案爆發後，涉案的17歲李母裁定收容，她的表姊、表姊夫及友人李嘉偉也遭收押，一干嫌犯移送台南地檢署後，鄉民持續聚集，昨凌晨已在南檢聚集約400人，還出現飆車族按喇叭挑釁，警政署要求驅離現場民眾，警方以抓飆車屁孩的聲東擊西方式將人送到看守所，民眾才散去。

7屁孩被壓制開罰

針對近來一再出現民眾聚集擬動私刑，甚至有幫派份子混進鄉民群、飆車族呼嘯挑釁等情，刑事局表示，除對所謂「私刑正義」依傷害、毀損等罪究辦，並積極留意，倘有黑幫等不法份子刻意從中興風作浪，將查辦嚴懲，不容暴力危害社會秩序。

台南地檢署出現鄉民聚集，情況有如新北市肉圓沒加辣虐童案翻版，雖市警四分局長蔡進閱三次溫情喊話，群眾仍不甩，從百餘人逐漸增至400人，加上改裝機車來回奔馳，挑釁意味濃厚。

警聲東擊西化解危機

台南市警察局長黃宗仁要求保五總隊支援40名警力，保警到場引發群眾躁動，以為嫌犯交保準備出來，現場狂飆三字經怒喊「出來」；警方見飆車族太囂張，上前將7名飆車屁孩拖下車壓制，並抄車牌開單。當時有人開直播怒喊警察打人，四分局交通組長斥稱：「警方看到飆車亂按喇叭不該取締嗎？」直播主才關鏡。警方藉展現公權力聲東擊西，院檢趁機將3名羈押犯送看守所。

律師李維剛提醒，民眾包圍警察局、地檢署，恐違反社會秩序維護法，若檢警進出、移送犯嫌時，民眾上前阻擋，還恐涉妨害公務罪，一旦失控打傷他人，則可能挨告傷害罪，至於趁亂飆車者也會觸犯公共危險罪。

台南虐童案中，4被告否認殺人，辯稱只是要教訓女童，避免女童的嬰靈作祟。外傳李母的表姊懷孕6個月，請求勿羈押，台南地院表示，她是在去年12月流產，非懷孕。

李母的表姊夫與另一被告李姓友人要進看守所一事傳出，據聞有所內他案被告「摩拳」等待，看守所特別將2人與2名「資深大哥」關在一起，避免發生挨打「案外案」。

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