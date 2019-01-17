控閨密「勾搭老公」 五月天瑪莎母被訴

2019-01-17

〔記者黃捷、陳慧玲／台北報導〕台灣天團「五月天」貝斯手瑪莎的母親李紫涵，懷疑再婚的張姓丈夫與吳姓女子有曖昧，除向親友訴苦，還透過臉書散布2人有不正常男女關係，甚至跑到吳女任職的公司抱怨。吳女得知後，怒告妨害名譽，李女遭台北地檢署起訴。

66歲李女2009年間與經營藥品公司的張男再婚，與吳女本來是閨密，李女2016年間因病住院，之後吳女、張男常相約吃飯、出遊。後來張男也住院，李女照顧他時，發現張男手機不時跳出吳女訊息，懷疑兩人有曖昧。

李女除向瑪莎及親友訴苦，還在臉書上向友人抱怨「她勾搭我老公妳知道嗎？」「我視她是朋友，她卻作出禽獸行為」、「她不玩別人的老公，誰會神經病罵她」等語，甚至到吳女上班的公司，向吳的同事訴說此事。

吳女對李女提告後，李女否認犯行，辯稱吳女刻意接近她的丈夫，2人確實有曖昧，她擔心有經濟狀況的吳女想找丈夫（張男）當保證人，她怕丈夫受騙，才請吳女同事轉告，要吳女自重。

檢察官認為，吳女經濟、感情狀況都屬私德，與公益無關，李女言論已損害吳女名譽，依加重誹謗罪嫌起訴李女。

母親涉妨害名譽 瑪莎不回應

李女也提起民事訴訟，控告吳女侵害其配偶權，求償70萬元；法院認為吳女與張男一起吃飯，未逾越社會通念所能容忍範圍，李女提不出曖昧證據，判她敗訴。

瑪莎前幾天才傳出位在台北市華山的「離線咖啡」收攤，昨又爆出母親遭訴，他對母親的事不做回應。

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