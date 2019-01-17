港男在YouTube賣槍 標榜原裝 拆槍闖關來台

2019-01-17

林嫌與共犯黃浚嘉被訴

〔記者張瑞楨／台中報導〕持美國護照的香港人林嘉強，委託他人化名「亂世年華」，在YouTube上傳展示槍械的賣槍錄影，買家聯繫之後，他於台灣指揮國外共犯，把槍拆解後，藏在馬達內部闖關入台，第一次成功，第二次被海關查獲，林嫌與共犯黃浚嘉落網，林宣稱他只負責聯繫，不是主嫌，黃男則認罪；台中地檢署昨依違反槍砲彈藥刀械管制條例將2人起訴。

拍片者是中國共犯

上述YouTube賣槍錄影至今仍有5段未刪除，共展示販售M92手槍槍管、制式克拉克手槍、M1911（45手槍）、中製黑星手槍（54式手槍）、試用菲律賓製的滅音器等；拍攝影片者說中國腔的普通話，影片使用中國簡體字，強調槍械都是「原裝」，還表示有台灣買家想要面交購槍，但他不是台灣人，不可能面交。

檢方起訴指出，31歲林嘉強為擁有美國護照的香港人，他在台灣透過身分不詳的黃姓男子，上傳錄影畫面到YouTube，柯姓台籍人士2017年底見到錄影，透過手機通訊軟體接洽林，以人民幣4萬元（台幣約18萬餘元）購買貝瑞塔制式手槍一把。隨後林男指揮國外共犯拆解手槍，藏放於馬達內，2017年12月至隔年1月間，分別從香港、菲律賓海運抵台，並於台中港闖關成功，由20歲黃浚嘉收貨，再轉寄給柯男。2018年3月，林男又以相同手法先在菲律賓拆解貝瑞塔、黑星手槍與菲製M1911共3把手槍，藏放馬達內，經香港運至台灣時被海關查獲。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/