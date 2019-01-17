前夫勒死岳母 衝頂樓割腕上吊 雙亡

2019-01-17

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢後站的透天住宅發生前女婿勒死岳母，再畏罪自殺雙屍命案！

警方調查，40歲男子甘順財是印尼華僑，與前妻感情不睦，離婚多年後鮮少聯絡。甘男前妻昨晨下班返家，發現64歲姜姓母親被人勒死，警方獲報趕來，稍後發覺甘男在頂樓上吊及割腕身亡。

報案的姜婦昨清晨6時返家，發現母親死在家中，嚇得報警。警方發現姜婦陳屍在3樓房間，手腳遭反綁，疑遭繩子勒斃，無生命跡象；現場發現一條黑色長褲，從內起出一只皮夾，內有姜婦前女婿的證件。

警方封鎖現場搜索，在頂樓發現一男子上吊及割腕身亡，查出男子就是甘男。死者女兒悲痛表示，她和前夫因經濟等問題爭執，數年前離婚，此後很少聯絡，沒想到昨天一返家看到這一幕，震驚不已，她不清楚母親遇害原因。

甘男曾在案發地徘徊許久

警方調閱監視器，發現甘男前天凌晨即來在案發地獨自一人徘徊許久；昨行凶前先到附近一家超商，與稍後前往姜婦家犯案的時間吻合；全案正由檢警釐清調查案情。

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