路燈電擊 害他狂吃石頭樹葉 腦損男獲國賠1761萬

2019-01-17

缺氧導致認知受損 無法分辨食物

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕遭路燈電擊後，男子無法分辨食物，連石頭、樹葉、蠟筆都吃！

19歲吳姓男子2015年10月在新竹縣新豐鄉三元宮旁與友人砸水球，遭漏電的路燈電擊，雖送醫救回一命，但缺氧導致認知受損，目前在特教班學習的他，不時吃石頭、樹葉，甚至把桌上蠟筆拿起來吃掉；新竹地院判路燈管理單位新豐鄉公所，應國賠給付1761萬餘元。

法官調查，吳男2015年10月3日下午與友人在新豐鄉三元宮旁公園水泥洗手台旁砸水球，吳男站在貼有「新豐鄉公所」標籤的路燈旁，突遭電擊倒地，一度無呼吸心跳，送醫救治後，恢復自主心跳，經治療及復健一段時期，病情有好轉，但仍因「缺氧性腦病變」導致認知受損及失語症、軀幹肌力不足、無法獨立行走等，日常生活需要他人協助照顧，被新竹地院裁定為受監護宣告之人。

家屬主張，目前在特教班的吳男對於食物能不能吃，無法分辨，曾吃蠟筆、彩色筆、衛生紙、石頭、樹葉、教具等，也曾出現抬桌椅摔向同學、丟飯碗、湯碗等攻擊行為，父母原本期待他長大後受其奉養及傳宗接代，如今期待完全落空，須用餘生照顧孩子一輩子，依此請求精神慰撫金1千萬元等，總計請求國賠2935萬元。

新豐鄉公所表示，吳男在現場赤腳玩水球、拉扯三元宮私設電纜進而遭電擊，本身也有過失。

未妥善維護公共設施 新豐鄉公所判賠

法官審理認為，新豐鄉公所對該路燈負有管理義務，包括維修、避免路燈漏電導致觸電危險等，卻因人力不足等因素，未定期派人巡視檢查、排除，對於公共設施未妥善維護，有管理上的瑕疵。法官考量雙方過失情節，認為吳男應自負2成過失責任，最後判決國家賠償1761萬餘元。

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