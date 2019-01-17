「PO網是盼公權力介入」肉圓媽不樂見私刑

2019-01-17

〔記者王定傳、陳慰慈、王宣晴／新北報導〕42歲林姓男子因兒子買肉圓沒加辣對妻小家暴，還爆出他早有打小孩紀錄；林妻沉澱思考後認為，當初對「完整家庭」有期待，不能狠心結束婚姻，是一大錯誤，為讓小孩在安全環境下成長，昨她到新北地院遞狀訴請離婚，想終止12年婚姻及爭取監護權等，並盼藉此案讓社會正視家暴受害者的困境；林妻並發聲明指出，將影片訴諸網路是希望司法及公權力介入，不樂見私刑發生！

看報才知夫月薪13萬

林妻昨在律師陳振瑋、陳芃諭陪同下，以不堪同居虐待等理由訴離及聲請通常保護令，並爭取小孩監護權與夫妻財產分配。因有不實傳言，林妻發聲明反駁丈夫指稱「每月給7萬元私用、常出國」等說法；她指出，自己原有工作、存款，後因罹癌，在家相夫教子，她一直以為丈夫薪水是7萬，最近看新聞才知是13萬，而這7萬用於家庭包含丈夫的娛樂及喝酒費，絕非私用。

出國進修是用自己的存款

對出國一事，她指出，2017年10月，丈夫持鐵棍對孩子施暴後，她曾通報並有獨立養家念頭，開始尋找進修管道，加上丈夫事後溫柔、半年沒再犯，經溝通在丈夫、兒子支持下出國進修，花費是用自己工作存款。

林妻自責說：「爸爸（指丈夫）每次施暴後會有一段時間很好、溫柔」，讓她狠不下心撕裂父子情感，「我錯在識人未清、不能一開始狠下心…錯在想再賭一次所謂完整的家庭」，她還指出：「我不是完美的母親，大家可以檢討我，現在我只想保護孩子。」

律師陳振瑋代為控訴，當事人報案後警方卻未開立報案三聯單，質疑警方有讓雙方和解搓掉此案之意。

蘆洲警分局回應，當初有依照傷害案受理程序，請林妻先就醫，持驗傷單報案，林妻同意後表示希望先返家休息，再去警局提告，警方第一時間通知家防官介入，協助聲請緊急保護令，並通報兒少保護及高風險家庭。因當時林男未逃逸，屬立即偵破，才未開報案三聯單。

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