1年近9千兒少受虐 法部推動加重刑度

2019-01-17

〔記者吳亮儀、吳政峰／綜合報導〕近期發生一連串兒虐案件，根據衛福部統計，我國每年約有8千到9千名兒少受到身體、精神、性、疏忽等不當對待，還有約15到30名兒少受到家庭成員嚴重虐待或殺子自殺致死，其中6歲以下兒童約佔8成。

長庚醫院也做過研究，兒虐病例以0到6歲嬰幼兒居多，高達82％，且頭部、腦部受傷最多，達60％，嚴重者痊癒後高達26％會導致重殘。

衛福部保護司長林維言指出，兒少法修法後，將故意施虐兒童，導致兒少死亡者刑責加重二分之一，不過兒虐議題層面複雜，需要法務部、衛福部、教育部等單位等跨部會合作。

法務部長蔡清祥昨天表示，對於父母、監護者、實際照顧者虐童事件，可以考量給予特殊的處罰，法務部已提出刑法部分條文修正草案，新增第286條，增訂處罰凌虐幼童致死、致重傷的加重結果犯，以充分保障幼童生命、身體法益。

依草案規定，對未滿16歲之人凌虐致死者，可處無期徒刑或10年以上有期徒刑，致重傷者可處5年以上12年以下有期徒刑，草案已送進立法院審議，但近日虐童事件頻傳，可藉此思考草案是否有不周延之處，以及是否還要再加重刑度。

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