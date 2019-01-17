4刑具3樣打到斷 竟稱娃會較好睡

2019-01-17

這次真的永遠睡著了

〔記者王捷／台南報導〕警方到「牛奶媽」李女與其表姊、表姊夫、李姓友人住處搜索時，找到4項「刑具」，分別是愛的小手、塑膠管、木棍與「不求人」，李女供稱，因女兒晚上會哭鬧，好像中邪一樣，所以才打女兒，讓女兒晚上「比較好睡」。有時4人甚至抓起條狀物，輪流往女童身上招呼，讓女童身上體無完膚，只要一哭，就將女童打到睡，這次，女童永遠睡著了。

警方在李女住處搜索時，要求李女拿出平時打女童的物品，據了解，當時4人沒有立即反應，在一團亂的住宅四處翻找，似乎有多種選擇，最後挑出4項殘破「刑具」，愛的小手被打到「斷手」、塑膠軟管則已經破裂，一條木棍已脫漆、纏上了膠帶，只有「不求人」保存較完整。

只要條狀物 都變刑具

一名女警透露自己家裡也有小孩，當下看到那些「刑具」就鼻酸，而且李女還供稱，事實上沒有特別的「刑具」，只要是條狀物，隨手一抓就會被拿來打女童，這些東西打在成人的身上都很痛了，何況是只有1歲半細皮嫩肉的女童，很難想像女童如何在地獄般的環境生活下去。

很難想像女童的日子

至於何時？何人？對女童出手，李女向警方供稱，有時候是她、有時候是表姊、表姊夫，或李姓友人，尤其李男出手特別重，有時候4個人輪流打，因為女童愛哭，打女童之後，女童就會比較好睡，警方得知後相當氣憤。

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