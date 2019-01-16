「永不放棄」 台彩券商樂觀重生 養一家老小

2019-01-16

〔記者吳佳蓉／台北報導〕台灣彩券公司昨舉辦「2018年公益彩券績優經銷商表揚大會」，並分享年度「永不放棄獎」故事，其中一名得主黃國財，歷經二氧化碳中毒，得靠氧氣機維生，但仍不放棄，賣彩券撐起一家老小；另一名得主黃美育，中年意外摔癱，同樣靠努力重拾樂觀，如今成為一名好人緣的經銷商。

台彩表示，近期於全國舉辦4場表揚大會，選出全國、各縣市銷售績優經銷商，以及最佳銷售人員獎、最佳進步獎與永不放棄獎，共有155位得主獲獎。

昨日有2名「永不放棄獎」得主親自到場分享故事。在新北市板橋四川路二段經營彩券行已17年的經銷商黃國財，即使有小兒麻痺，中年又遭逢二氧化碳中毒意外，得靠氧氣機維生，但他不放棄，扛起責任堅持把家顧好，靠賣彩券養大一雙兒女，並照顧雙親至終老。

黃國財表示，最感激的是，自己能靠著賣彩券，從無到有，把自己對子女、雙親的責任都盡了，如今兒子快畢業，女兒也結婚生子，「就快出頭天」。

另一名得主黃美育，為新北市汐止區大同路三段「集忠贏彩券行」經銷商，雖然原本就有小兒麻痺，但拿著枴杖、自己開車，想玩的想做的都能實現；沒想到5年前先摔斷腿，又意外從輪椅跌落摔癱，出現脊椎損傷，連手都無法舉起來。

黃美育表示，事發後歷經一陣低潮沮喪，但怕長期拖累家人，轉念努力咬牙復健，開始賣彩券；回想當自己能親手把彩券遞給客人那一刻，真的超開心；也希望自己的故事能鼓勵其他脊椎損傷患者，從跌倒的人生中重新站起來。

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