5歲女娃吵要洋娃娃 父丟包開車讓她追

2019-01-16

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣49歲蘇男日前載妻女到頭份買年貨，5歲女兒吵著要買洋娃娃，蘇男和妻子不允，女兒就從收銀檯沿路哭鬧至停車場，蘇男憤而上車獨留女兒在外，讓她急哭攀著車門跟跑數公尺，才停車讓嚇壞的女童上車，過程被PO網，網友怒批管教不當，「若輾過後悔就來不及了。」

影片中穿紅上衣、個頭僅到車窗邊緣的小女孩，沿途哭喊拉著休旅車車門（見圖，記者鄭名翔翻攝），父親不甩女兒開數公尺才停車，民眾拍下過程，經過時還聽到女童在車內哭喊。

警方找到蘇男及女童，經檢視女童並無受傷，父親也無家暴紀錄，但因管教作法失當，已依兒少保護事件送交苗栗縣政府社會處了解。蘇男表示，他一時情緒失控，才將女兒留在車外，將車駛離數公尺要「嚇嚇她」，並坦言管教失當，造成不良示範深感抱歉。苗縣府社會處保護服務科長許淑華表示，此舉已使孩子暴露在易發生危險及傷害環境，恐涉及「兒童及少年福利與權益保障法」，情節嚴重將處以4小時親子教育課程，或開罰3000元以上，可連續處分。許淑華強調，面對孩子吵鬧，家長應學習情緒調適，先深呼吸勿打罵，否則會讓孩子持續以負面情緒面對問題。

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