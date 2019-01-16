婆婆託管50兩金條 媳婦捐寺廟 判賠224萬

2019-01-16

〔記者鮑建信、蘇福男／高雄報導〕高雄市曾姓老婦委託媳婦保管10條黃金共50兩，卻被媳婦捐給岡山安南宮哪吒行宮為她祈福，憤而提出求償告訴，高雄高分院認為媳婦擅自作主要負責，判決賠償224萬元，可上訴。

岡山安南宮哪吒行宮表示，在收到吳姓婦人捐贈的金條後，已將10條、總重50兩的金條熔化改做成墜子，並供信眾擲筊索取，發生此官司廟方無奈，認為吳婦應該要跟婆婆好好解決。

曾姓婆婆指出，因病住進養護中心，擔心多年的積蓄「金條10條」遺失，於是交由媳婦吳女保管，不料媳婦擅自以她的名義，將金條捐給岡山安南宮哪吒行宮為她祈福，因而要求賠償200多萬元。吳姓媳婦指稱，金條不是婆婆寄託保管的，而是要捐給宗教為她祈福，所以是受婆婆委任行事，況且，當初點交金條時，為避免未來有爭議，有請她的孫女書寫收單。

二審合議庭開庭調查，並傳喚點交時證人釐清後，認為婆婆僅請媳婦保管金條，而媳婦也無法舉證受委任捐獻金條給宗教，因此判決婆婆勝訴。

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