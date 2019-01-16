持槍討債 女腹部中彈 槍手仰藥送醫

2019-01-16

〔記者劉濱銓／南投報導〕64歲賴男疑向56歲林女討債未果，昨跑到林女南投市住處門口，持改造手槍朝林女連開2槍，林女腹部中彈，幸就醫後無生命危險，警方到場逮人，賴男卻畏罪並聲稱喝下農藥，緊急送醫，尚未脫險。

警方調查，賴男、林女有金錢糾紛，近期賴男頻向她討債，昨傍晚疑催討未果，賴男來到林女住處，在大門口朝林女連開2槍，其中一槍打中林女右下腹，林女當場倒臥門口，另一槍卡彈。

賴男開槍後留在現場，警方在現場查扣2把改造手槍、子彈18顆及彈殼2枚，賴男被逮後宣稱喝下農藥，目前在醫院洗胃治療，尚未脫險；林女雖無生命危險，但子彈卡在體內，已轉送中國醫大附醫治療。

林女的丈夫透露，當時他在吃飯，聽到槍聲出來查看，發現妻子受傷報警。賴男曾找錢莊的人來討債，對妻子欠債金額不了解。

警方表示，賴男有妨害自由、恐嚇、傷害等前科，疑似連續催討不成才開槍行凶，2人仍在醫院治療，債務金額及犯案動機待釐清。

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