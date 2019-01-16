走八通關墜父子斷崖 女拍照滑落百米爆頭亡

2019-01-16

〔記者劉濱銓／南投報導〕玉山八通關古道昨近午傳出山難，55歲陳姓女遊客在父子斷崖附近跌落百餘米深山谷，被尋獲時已因頭骨破裂不幸身亡，據搜救人員指出，陳女疑似拍照時後退不慎，未注意到腳步，才會踏到石塊失足滑落。

南投縣消防局表示，陳女為台中市人，昨從彰化與同伴一行16人，從八通關古道登山口前往雲龍瀑布，不料途中卻在碎石坡路段的父子斷崖失足。該局獲通報隨即派出2路人馬約20人，從步道下切及從溪谷往上同步搜索，約在下午1點時，搜救人員垂降山谷，先發現陳女鞋子，之後就在步道下方深逾百米的山谷發現陳女遺體。

搜救人員指出，陳女當時行經父子斷崖，正好要拍照，但卻在後退時，忽略腳下都是碎石坡，一個不小心踩踏到石塊才失足滑落，同行同伴還親眼看著她掉下去，驚恐不已。

資深消防人員提醒，父子斷崖路段滿是碎石坡，由於該路段並非生態保護區，遊客進出不須向玉管處申請，若傳出山難，多半是在該路段發生，由於合歡山等地都曾發生遊客為拍美景不慎墜谷意外，提醒遊客與山友，無論拍照或行走，務必特別小心。

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